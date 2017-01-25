香港中小企營商信心整體偏軟

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香港媒體報導，香港生產力促進局日前公布「渣打香港中小企領先營商指數」調查，數據顯示綜合營商指數未能延續上季升勢，微跌0.6至41.9，連續兩年處於50分界線下，反映中小企營商信心持續偏軟，惟資訊及同訊業界信心較強。

(工商)