會怕？黃安遮頭掩面 悄悄返台過年
黃安2015年在微博舉發台獨藝人，並在大選前夕引爆周子瑜國旗事件，從此成為台灣人民人人喊打的全民公敵；不知是否因身分敏感，黃安今(25日)PO出返台買早餐照，整個人全副武裝，從頭到尾包緊緊，吸引大陸網友關心：「台灣現在還有人找你麻煩嗎？」
黃安近日悄悄返回台灣過年，今日在微博PO出照片，開心寫下：「回台過春節，偶素來買早餐的啦。臺灣好冷啊，雖然溫度不低，也就十來度，但是濕度大，凍進骨髓裡的冷。幸虧北京帶回來羽絨服，家裡已經好幾個感冒了。對，我騎哈雷去買早餐，哈哈哈哈哈！ 」
看著自己包緊緊的模樣，黃安更不禁自嘲：「搶銀行？吼，本帥不差錢。」不過有有大陸網友關心詢問：「台灣現在還有人找你麻煩嗎？」他回應台灣人才不會找他麻煩，找他麻煩的是日本人與「不是人」。
(中時電子報)
關鍵字：黃安、
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