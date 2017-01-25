會怕？黃安遮頭掩面 悄悄返台過年

黃安全身包緊緊，出門買早餐。(取自黃安微博)

黃安自曝返台過年。(取自黃安微博)

黃安2015年在微博舉發台獨藝人，並在大選前夕引爆周子瑜國旗事件，從此成為台灣人民人人喊打的全民公敵；不知是否因身分敏感，黃安今(25日)PO出返台買早餐照，整個人全副武裝，從頭到尾包緊緊，吸引大陸網友關心：「台灣現在還有人找你麻煩嗎？」

黃安近日悄悄返回台灣過年，今日在微博PO出照片，開心寫下：「回台過春節，偶素來買早餐的啦。臺灣好冷啊，雖然溫度不低，也就十來度，但是濕度大，凍進骨髓裡的冷。幸虧北京帶回來羽絨服，家裡已經好幾個感冒了。對，我騎哈雷去買早餐，哈哈哈哈哈！ 」

看著自己包緊緊的模樣，黃安更不禁自嘲：「搶銀行？吼，本帥不差錢。」不過有有大陸網友關心詢問：「台灣現在還有人找你麻煩嗎？」他回應台灣人才不會找他麻煩，找他麻煩的是日本人與「不是人」。

(中時電子報)