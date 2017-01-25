陳菊赴左營楠梓 慰勉春安工作人員

我要評比

陳菊慰勉參與春安工作的警民人員。（李義翻攝）

高雄市長陳菊25日晚間赴左營、楠梓區慰勉春安工作人員，感謝員警、義警及守望相助巡守隊等警民犧牲假期為民服務。

陳菊在市警局長陳家欽陪同下，先後赴左營、楠梓區慰勞警民辛勞，也提醒執勤的警民人員，寒流來襲，夜晚執勤時一定要注意保暖及自身安全。

市警局表示，春安工作自1月19日展開，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸，還提供「舉家外出」、「保護民眾存、提款」、「關懷弱勢與獨居老人」及「幫助失蹤人口返家」等服務民眾工作，讓民眾安心過年。

(中時)