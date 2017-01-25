納達爾技壓加國重砲 直落3晉級澳網4強

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲公開賽8強賽主宰比賽節奏，直落3盤闖過世界排名第3的羅尼奇（Milos Raonic），搶下4強賽門票。

法新社報導，14座大滿貫金盃得主的納達爾，對前陣子在布里斯本網賽擊敗他的加拿大重砲羅尼奇而言，明顯技高一籌，兩人交手2小時又44分鐘，納達爾在第1盤、第3盤皆有破發情況下，以6比4、7比6（9/7）、6比4，拍落羅尼奇。

27日的4強賽，納達爾將與保加利亞第15種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）捉對廝殺。

目前世界排名第9的納達爾此役只打出4記愛司球，遜於羅尼奇的14記，但非受迫性失誤21次，少於羅尼奇的32次，另外決勝關鍵的破發，納達爾克在3次破發機會中，成功破發2次，反觀羅尼奇，4次破發機會，沒1次破發成功，因此輸得不冤。

納達爾不久前因傷表現不佳，這是他自2014年在法網拿下冠軍後，首次晉級大滿貫賽4強。

納達爾說：「羅尼奇是個難纏的對手。他2週前在布里斯本1場硬戰中擊敗我，所以我決定今晚要更專注，以討回顏面。」

這是30歲的「蠻牛」第5次殺進澳網4強，也是他第24次闖進大滿貫賽的4強賽。（譯者：中央社廖禹揚）1060125

(中央社)