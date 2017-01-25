辜成允案 晶華酒店總經理訊後請回

我要評比

台泥董事長辜成允，日前在晶華酒店摔倒不治。台北地檢署今天晚間以證人身分，傳喚晶華酒店總經理楊雋翰等人到案，釐清相關案情；檢方訊後將楊雋翰請回。

辜成允21日晚間，於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後宣告不治，享壽63歲。

此意外引起外界質疑，晶華酒店公共安全是否出現漏洞？

北檢為釐清案情，昨天下午3時許，由主任檢察官吳淑雲、承辦檢察官吳文琦重回案發現場勘查，並詢問相關人員案發時的狀況；至於辜成允當時有無喝酒過量或使用手機不慎失足，仍待檢警進一步釐清。

初步了解，案發現場的樓梯共有16階，每階長約19公分、寬約380公分，並未符合「建築技術規則」的規定，在寬超過300公分的情況下，必須施作「中間扶手」。

北檢今晚傳喚楊雋翰及交通部觀光局轄下單位人員等多人，釐清事發經過、現場階梯設置是否符合相關法規等。

檢察官訊問後，在今天晚間8時40分許，將楊雋翰請回；楊面對記者詢問相關案情，均未回應。1060125

(中央社)