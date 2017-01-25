童仲彥妻遭家暴 衛福部：8年內被社工服務4次
台北市議員童仲彥遭妻子李秀環控訴交往、結婚至今，遭毆打逾50次，甚至曾因此昏迷3天。根據台北市家暴防治中心統計，8年來，李秀環因家暴被社工服務共4次。衛福部保護司說，李4次都婉拒社工的緊急安置需求，表示自己資源足夠、足以自我應付。
衛福部保護司說，台北市家暴防治中心自2009年起，就曾接獲過李秀環的家暴痛通報，至今已累積4次，儘管每次社工都有介入，但皆遭李秀環婉拒。保護司副司長林維言說，多數自我通報的受暴者，會接受社工輔導服務，故推測李案應是鄰居等旁人通報。
民眾受到家暴，可透過撥打110、113等專線，或直接到派出所、法院、地檢署、各縣市家防中心等處通報，醫院發現患者有受暴跡象，也會主動通報，若發現旁人有受暴跡象，例如哭叫聲，也可循上述管道協助通報；保護司表示，通報者不需負查證責任，可雞婆的多多注意周遭是否有類似案件。
林維言表示，當家防中心接到家暴案件後，會請社工介入，並給予共15題的危險評估量表，若超過8題，或有「對方有沒有曾威脅要殺你」、「對方有沒有威脅要一起殉情」等題目，便會視為緊急安置對象，社工會協助安排新住所、驗傷、申請安全保護令等，或請警政加強巡邏訪視次數；若非緊急安置對象，也會持續進行輔導和追蹤。
根據台北家防中心資料顯示，李秀環並沒有符合需要緊急安置的程度，今日新聞報出來後，也已再次介入了解，發現李現階段無家暴威脅，對於過去發生的事情，也就不便介入。
(中時)
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