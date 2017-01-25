江蘇人均可支配收入 去年首度突破3萬人民幣

我要評比

大陸媒體報導，江蘇省2016年人均可支配收入去年首度突破3萬元人民幣（下同），達到32,070元，年增8.6％。都市與鄉村居民人均可支配收入也連續7年縮小，達到2.28:1。都市居民人均可支配收入為40,152元，鄉村人均可支配收入則是17,606元。

(工商)