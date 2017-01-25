上海滴滴打車 將取消加價制度

大陸媒體報導，去年網路叫車投訴案例增加6倍，達到1,167件。上海市運輸管理處、交通執法大隊和物檢局等監管單位加強對網路叫車的監管程度，日前聯合約談滴滴打車相關負責人，要求其取消「乘客自願加價」功能。滴滴表示，將在兩週內取消加價制度。

(工商)