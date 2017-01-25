朴槿惠接受專訪 指親信門是謊言大山

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遭國會彈劾而被停權的南韓總統朴槿惠今天表示，「親信門」是用謊言堆起來的一座大山，疑似有背後勢力從很久以前就開始策劃。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，朴槿惠今天接受「韓國經濟新聞」報社主筆鄭奎載的網路直播「鄭奎載TV」採訪，這也是朴槿惠遭彈劾停職後，首次接受媒體專訪。

有分析認為，朴槿惠在春節連假前接受專訪，似乎是預測到憲法法院的彈劾審理會在3月初揭曉，在「彈劾時鐘」快速前進下，接受專訪是為了凝聚保守階層及醞釀春節民心的策略。

朴槿惠還反駁獨立檢察組提出的「朴槿惠－崔順實為經濟共同體」說法，認為將兩人連結在一起十分牽強，她還就青瓦台制定「文藝界黑名單」排擠左翼傾向文藝界人士一事，推說毫不知情。

朴槿惠是於25日下午在青瓦台常春齋接受專訪，為時約1小時10分左右。1060125

(中央社)