接觀光協會 葉菊蘭：讓世界走進台灣
台灣觀光協會前會長賴瑟珍請辭，協會今天召開董事會，通過推選葉菊蘭為新任會長。葉菊蘭表示，要讓世界走進台灣。
葉菊蘭曾任立法委員、交通部部長、客委會主委、行政院政行務委員、行政院副院長、高雄市代理市長、總統府秘書長等要職。
葉菊蘭說，她在2000年擔任交通部長時，曾召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」，增加觀光局的國際宣傳預算，希望台灣的觀光產業發展能與時俱進，現在看來，之前的播種已經頗有成果。
她表示，以前主管觀光業務時，就一直思考如何「行銷台灣」，尤其面對亞太地區20億人口的龐大市場，更應大力推廣。
葉菊蘭說，今後會將過去從政的資源、人脈和經驗結合，並且把資源充分挹注到觀光產業，同時作為業界與政府間的重要橋梁，讓台灣的觀光軟實力更具競爭力，也更吸引國際的目光，把台灣行銷到世界，讓世界走進台灣。
葉菊蘭同時也聘賴瑟珍為觀光協會名譽會長。
台灣觀光協會是台灣第一個成立的財團法人，以推廣台灣觀光為宗旨，去年剛滿60週年。1060125
(中央社)
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