中國人行：符合規定的人民幣跨境收付沒額度或比例限制

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新華社報導，中國人民銀行25日表示，跨境人民幣業務始終堅持服務實體經濟，促進貿易投資便利化。對於符合規定的人民幣跨境收付，沒有設置額度或比例限制。

人民銀行表示，將繼續加強跨境資金流動的宏觀審慎管理，督促金融機構做好真實性合規性審核，不斷提升金融服務水準，促進跨境人民幣業務持續健康發展。

(工商)