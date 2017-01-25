劉樂妍：大陸生活好方便，回台灣活不下去

劉樂妍近日接受陸媒專訪，直言回台灣活不下去。(取自微博)

女星劉樂妍（Fanny）近來針對大陸遼寧號相關議題發表意見，引來正反兩面網友論戰，日前她接受大陸東南衛視專訪，更直言來了大陸以後，才發現以前都被新聞騙了，大陸生活便利，手機APP應用程式也好方便，覺得回台灣會活不下去。

而劉樂妍受訪片段不僅被《環球時報》轉載，還被大陸網友封為新一代女神，支持她來大陸發展。

劉樂妍受訪內容：

主持人：妳現在來到大陸最主要原因是什麼？是因為覺得要靠近祖國大陸嗎？還是有其他的想法？

劉樂妍：不好意思我要講實話，我其實一開始是為錢來的，我缺錢，我在台灣其實有買房子，我供不起了，我本來每個月都賺十幾萬的，後來我賺不到了。我跟你講我在台灣通告費有多低，講出來不怕你們笑，我現在敢講，我在台灣出來很久了，以前我們上綜藝節目的時候，比較大咖的那種，他們都是一萬五台幣，我出來很久了，不是很紅也不是很菜，我就是八千八，八千八很高嗎？人民幣不到兩千塊。

可是後來台灣綜藝節目，什麼《康熙來了》、《國光幫幫忙》，他們給一千五、兩千，你說叫我們這種怎麼跟他們說，不好意思，我本來八千八的，其實我兩千也可以上，你叫我怎麼跟他講？我也拉不下臉跟他說我一千五可以去。我供不起房子，想把它賣掉，還賣不掉，我走投無路你知道嗎？我就想來北京試試看。

我來試試看以後，發現這邊吃的習慣、生活也習慣，大家都對我很好，而且語言又通，所以我覺得這裡很好，很適合我住。

主持人：未來還會一直在這邊發展嗎？

劉樂妍：當然，這邊超適合我們居住的好不好！以前我不來不知道，我現在來了以後，發現以前我都被新聞騙了，大陸生活很方便，我手機APP每個都好方便，我回台灣沒有這些東西，我覺得會活不下去。而且我來到大陸再也不會掉錢了，我只有一個手機就可以生活，以前在台灣我完全沒有辦法想像可以這樣生活。

主持人：有個手機就可以了。

劉樂妍：對，真的超方便的。

主持人：未來有沒有什麼打算？

劉樂妍：我還是會在這裡生活，不管大家怎麼樣，我覺得我在這裡生活很快樂。其實我在這邊拍戲沒有任何優勢，雖然我每個月都接的到戲，但這是因為我很勤勞，我把自己當業務員，每天自己遞資料給副導演。

其實拒絕我的也很多，我會接到戲是因為我丟得更多，我在這邊沒有任何優勢，我只是覺得在台灣我用力，我想要認真工作，可是我不知道在哪裡可以用力，可是現在在大陸，我知道我用力我就可以活下去，我可以接到通告，而且我有舞台。我覺得我回不去了，很多人都說你就不要回來用健保，我說我還真的沒有很想回去（笑）。

(中時電子報)