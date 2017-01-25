新北市春安工作 朱立倫慰問警消與民防

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新北市長朱立倫至樹林警分局等地慰問警、消及協勤人員。（王揚傑攝）

新北市副市長侯友宜至海山警分局、板橋憲兵隊等地慰問春安工作人員。（王揚傑翻攝）

新北市長朱立倫感於「春節期間安全維護工作」期間，警、消、民防、義警、義消及守望相助隊等為民服務辛勞，今（25日）晚間特地帶領市府團隊至樹林警分局、育英里守望相助隊及消防局第五大隊隆恩消防分隊慰問，並致贈慰問品感謝警、消人員及協勤民力。

朱立倫期除感謝所有參與春安工作的人員於春節期間犧牲假期、堅守崗位之外，也期勉大家齊力為維護社會治安、整頓交通及服務民眾盡心盡力。

同時，副市長侯友宜今晚也先後前往海山警分局、板橋憲兵隊、消防局第一大隊莒光分隊及板橋區香丘里守望相助隊發放慰問金，慰勉參與安全維護工作的員警、義警、民防等協勤民力人員。

侯友宜期勉大家能秉持「治安平穩、交通順暢、服務熱心」目標，讓轄內民眾都能平安快樂過新年。

(中時)