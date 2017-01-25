叛逃者：金正恩想見川普 永不放棄核武
叛逃南韓的前北韓駐英國公使太勇浩說，北韓領導人金正恩起初對川普當選美國總統感到驚訝，如今卻將此視為「向美國新政府尋求某種妥協的好機會」，還說他永不會放棄發展核武。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，太勇浩（Thae Yong Ho）說，「只要金正恩掌權，全球就沒有改善（北韓）人權議題或是撤銷核子計畫的機會」。
太勇浩還說，「（金正恩的）新年演說，幾乎到了大剌剌脅迫的程度」。
金正恩在新年賀詞中清楚表示，假如美國繼續採行當前的反北韓政策，他會持續加強北韓軍方的核武能力。
太勇浩說：「他將此稱作先發制人的能力，指的就是洲際彈道飛彈（ICBM）。」
川普在選戰期間曾說，他對與金正恩會面抱持開放態度。太勇浩請求川普重新思量，表示這會給予金正恩目前並未擁有的合法性。
他說：「即便是中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），都未曾會晤金正恩。」
太勇浩也呼籲中國更加認真看待北韓的核子計畫。
太勇浩說，北韓核武不光是對美國和南韓構成威脅。
他說：「根據國際地緣政治，沒有永久的敵人或朋友…沒有人敢預測，金正恩有朝一日是否可能想要勒索中國。」（譯者：中央社劉文瑜）1060125
(中央社)
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