陳副總統手繪圖太Q 厭世動物園下戰帖

副總統陳建仁今天分享手繪圖「懸崖勒馬」，呼籲「搶救年金危機於懸崖邊緣」；網友說有「厭世動物園風」；人氣圖文粉專「厭世動物園」向副總統下戰帖，爆笑手繪「懸崖勒人」圖。

兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁今天透過社群網站臉書貼出手繪圖呼籲，「讓我們能夠搶救年金危機於懸崖邊緣」。

副總統的手繪圖太可愛，讓網友覺得頗有「厭世動物園風」，連人氣圖文粉專「厭世動物園」都貼文分享陳副總統的手繪圖，並回應「副總統為什麼要跟我搶飯碗...（我畫得比較好！！）」。

「厭世動物園」晚間再發文要「PK」陳副總統，並秀出「懸崖勒人」圖，畫中是一匹馬騎在人的身上；由於畫風逗趣，讓不少民進黨工都分享這張手繪圖。

人氣圖文粉絲團「厭世動物園」近來發表一系列趣味十足紅包袋，上頭寫著「離婚退錢」、「我賺得很少包得也很少」和「記得說謝謝」等，讓許多人看了不禁莞爾一笑，大讚超實用。1060125

(中央社)