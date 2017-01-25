陸人瘋阿膠連累南非驢 部分國家頒令禁止出口
阿膠是中國傳統藥材之一，具補血滋陰功效，受大陸民眾喜愛。近日，英國廣播公司(BBC)指出，大陸從其他國家大量進口毛驢製作阿膠，導致毛驢數量驟減，部分國家已下令禁止出口毛驢。
據環球網報導表示，南非警方近日在約翰尼斯堡農場突擊搜查，查獲5000張驢皮，警方正在對非法驢皮交易展開調查。南非《郵衛報》指出，有大陸人涉嫌參與非法交易驢皮，驢皮打算運往中國。
BBC指，因生產阿膠會大量消耗驢皮膠，導致毛驢數量驟減，為確保供應，阿膠生產商將驢皮來源轉向國外，尤其是非洲。隨著毛驢需求猛增，部分國家連因此受到影響，且不光毛驢數量大減，居民生活也受影響，包括物價上漲、環境破壞等問題。
BBC引用尼日政府數據表示，尼日2015年向中國出口毛驢2.7萬頭，2016年前9個月出口量激增至8萬頭。若持續出口，尼日的毛驢數量將面臨大幅下跌風險，目前尼日已禁止毛驢出口。此外，西非的布吉納法索也有類似情況，已自2016年8月禁止出口毛驢。
環球網也指出，從2016中國統計年鑑數據發現，中國牲畜飼養情況從1996年的944.4萬頭驢，下降至2015年的542.1萬頭驢，降幅達43%。
(旺報)
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