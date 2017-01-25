大陸國旅總社全面抵制日本APA酒店集團 將終止一切合作

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因放置右翼書籍遭網路曝光卻不願將書移走的日本APA連鎖酒店，昨天迎來大陸觀光業與官方全面反擊，據中新網報導，中國國際旅行社總社宣布，因APA連鎖酒店行徑已成全民公敵，將全面抵制APA酒店集團。

先前媒體指APA酒店執行長元谷外志雄曾表示「絕不撤書」及「酒店不會接受中國人預約」，該集團也發出聲明否認，並強調歡迎中國旅客入住。此外，APA網站也受到攻擊一度暫停運作。

中國國際旅行社總社指，APA酒店惡劣行為和態度，嚴重傷害中國人民感情，集團旗下「國旅線上」第一時間對涉及APA酒店所有產品下架處理，不接受任何形式預訂。同時集團也展開清查工作，全面終止合作關係，下架所有旅遊產品及相關宣傳廣告。

國家旅遊局也公開指APA酒店做法是對中國遊客公然挑釁，嚴重違反旅遊業基本公德，國家旅遊局已採取相關措施，要求所有出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與該酒店合作。國旅總社此舉，顯然是回應國家旅遊局號召。

(旺報)