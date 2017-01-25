川普將下命令 美墨邊界築牆起跑

我要評比

美國總統川普今天很可能將下達一連串和移民相關的命令，以履行競選承諾，在墨西哥邊界「築牆」，並將聯邦資源投入相關工程。

白宮表示，川普（Donald Trump）今天下午視察國土安全部時，將做出相關宣布。

川普昨夜推文說：「明天是計畫中的國家安全大日子，包括我們將築牆！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據熟悉總統計畫的人士，川普打算在視察國土安全部時，發布2道行政命令。

第一是指示國土安全部動手興建邊界隔牆，同時著手修復美墨邊界現有的柵欄區。

知情人士指出，這道行政命令將要求國土安全部，公開詳列目前提供墨西哥的援助，顯示最終會將部份經費轉投入邊界築牆，以佯裝兌現他長期以來的競選承諾，即要求墨西哥為築牆出資。

第2道行政命令要消除所謂的「庇護城市」，這些城市的政府拒絕移交非法移民給聯邦當局。這道命令將把美國移民暨海關執法局的資源增加兩倍，並指示聯邦政府指認出在美外國罪犯。

官員說，本週稍晚，川普會對簽證和難民採取行動，可能26日就會這麼做。

法新社報導，專家懷疑，一道牆是否真能防止非法移民？而且在電子監控等較廉價方法可獲致類似結果的情況下，是否值得花費數十億美元築牆？（譯者：中央社羅苑韶）1060125

(中央社)