富邦大家庭齊聚 球星輪流拜年
富邦深耕台灣體育環境，也特別拍攝賀歲短片，讓旗下運動團隊及贊助選手輪流向大家拜年。
富邦這次讓旗下包括中華職棒的富邦悍將陣中的高國輝、林益全、林哲瑄、胡金龍、張建銘、林琨笙、李宗賢、陳凱倫、林威廷，超級籃球聯賽（SBL）的富邦勇士陣中的蔡文誠、林書緯、洪志善、陳孝榮、宋宇軒、魏維，業餘成棒的富邦公牛教練、選手，及旅美高球好手潘政琮、奧運舉重國手郭婞淳、旅日高球女將姚宣榆、網球小將徐竫雯、鐵人三項一姐李筱瑜等70人入鏡拍攝5支短片向大家拜年。
富邦表示，希望傳遞「為你加油」的正向力量，所以讓球星們紛紛不計形象演出，以熱情活力的歌聲與舞步向大家拜年，期盼博君一粲，盼能帶給大家歡樂的新年新氣象。
5支賀歲短片球迷可鎖定YouTube「富邦FUBON」頻道、Facebook「富邦FUBON」粉絲團頻道觀賞。1060125
(中央社)
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