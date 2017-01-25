卸任後首個小年夜 馬英九買年菜發春聯

我要評比

明天是小年夜，前總統馬英九將前往興隆市場採買年菜，除看看老鄰居、老朋友，也將親自發放春聯。今年馬英九春聯相當搶手，限量5萬份，民眾爭相索取，只剩3000份。

過去每年的小年夜，馬英九都會陪母親秦厚修到老家附近的興隆市場買年菜，他曾在臉書說，媽媽煮的味道，是他繼續打拚的動力；秦厚修2014年5月過世後，馬英九就沒在小年夜到市場買年菜。

不過，由於很久沒看到過去的老鄰居及老朋友，馬英九明天將陪大姊馬以南到興隆市場買年菜。

除買年菜外，馬英九明天將發送親筆所寫春聯，「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」。

馬英九春聯相當搶手，17日在臉書公布春聯後，當天下午馬上有大批民眾在辦公室樓下排隊索取，連辦公室電話都被「打爆」。

面對民眾排隊索取，馬英九辦公室員工一開始到辦公室樓下發放，因人潮實在太多，最後索性將春聯放在警衛室，方便民眾登記索取，甚至後來也開放民眾在國民黨籍立委服務處、黨部等42處指定地點索取。1060125

(中央社)