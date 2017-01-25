機捷直達車跟普通車 看顏色就知道
機場捷運確定2月2日試營運1個月，民眾可免費搭乘。機捷有直達、普通兩種車，最簡單的辨別方式，就是直達車是紫色系，普通車則以藍色為代表。
根據桃園大眾捷運公司規劃，機捷直達車與普通車都是每15分各一班，因採交互發車，平均每7.5分就有一班車。
機捷直達車的車廂及座椅是紫色系，由5節車廂所構成，其中4節為旅客車廂，1節為行李車廂，全車216個座位數，採2x2方式配置，另設有4組對坐式座椅，提供家庭或團體旅遊之乘客更多樣性的座位選擇。
直達車的博愛座座位為深紫色，座位旁附有扶手供站立乘客方便乘車，座位上方也設置閱讀燈，可利用座椅扶手上的黃色按鈕開啟。
直達車每一車廂採前後對稱方式，以利旅客觀看飛航資訊、新聞及LCD廣告看板，在每節車廂也設有行李架，提供國內外旅客放置大型行李。
機捷共有22站，直達車停靠車站包括A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站。
藍色是機捷普通車的代表色，車廂外部下方飾條有繪製「普通車」的圖形服務標誌。普通車由4節車廂構成，全部都是旅客車廂，採用縱向式座位，共有188個座位數，博愛座座位為深紫色。
普通車加上站立空間，在滿車情況下約可乘載1000名旅客，車間走道區有四叉立柱設計及車門門柱圓弧形握桿，可以提供更多站立乘客於車門區抓握。每節車廂也有行李架，供旅客放置大型行李。1060125
(中央社)
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