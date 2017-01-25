申根區邊界控管 歐盟決議再延3個月

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歐洲聯盟執行委員會今天表示，因持續處理移民危機，歐盟應延長免簽證申根區國家間的邊界控管，再延長3個月。

來自敘利亞、中東和非洲地區的破紀錄難民和移民流入歐洲各地，奧地利、德國、丹麥、瑞典和非歐盟國家挪威首度於2015年實施邊界檢查。目前的辦法於去年11月實施，預計2月中旬到期。

歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）發布聲明說：「為取消內部邊界控管，已取得重大進展，但是我們必須進一步穩固。」

「因此我們建議，准予相關成員國維持暫時邊界控管，再延長3個月。」

申根免簽證區包括22個歐盟國家，另加上挪威、冰島、瑞士和李克登斯坦（Liechtenstein）。

歐盟報導者（EU Reporter）網站報導，歐盟執委會認定「容許申根簽證區回復正常運作的條件，尚未完全達成。」（譯者：中央社羅苑韶）1060125

(中央社)