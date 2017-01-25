法總統選戰正熾 費雍冷處理妻領乾薪案

法國大選選戰正熾，媒體報導右派總統參選人費雍之妻可能曾以國會助理名義坐領乾薪。法國國民議會約1/5議員雇用家人為助理，此舉不違法，但若實際上未提供勞力，恐受制裁。

法國將於4、5月舉行總統大選，費雍（Francois Fillon）目前是最有希望當選的參選人，但民調顯示，他與極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）之間的差距逐漸縮小，選情越來越緊張。

今天出刊的鴨鳴報（Le Canard Enchaine）報導，費雍任國會議員期間，雇用妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）為助理，她還曾受雇於一份費雍好友發行的刊物，但都沒有實際工作的跡象。

費雍陣營對這篇報導採取冷處理態度，他的發言人索樂赫（Thierry Solere）說，「國會議員雇用配偶為助理是很常見的事」；費雍本人則表示，「只因她是我妻子，就沒有工作的權利嗎？」

費雍雇用自己的妻子為助理，本身並不違法，問題在於她是否實際提供勞力，若只領薪卻未工作，除了遭人非議之外，還涉及違反刑法。

根據法規，國會議員有權雇用親人為助理，但國民議會設有薪資上限，每月不能超過4750歐元（約新台幣16萬元）。

實際上，約20%的國會議員雇用自己的家人為助理，費雍只是其一。

網路媒體Mediapart報導，2014年，有52名國會議員配偶、28名議員之子和32名議員之女受雇領取國民議會薪資；整體來說，總數577名國會議員中，有115人雇用自己的親屬為助理。

共和黨（LR）籍國會議員柯貝（Jean-Francois Cope）之妻納迪亞．柯貝（Nadia Cope）曾被報導以國會助理名義領取薪資，當時相關人士說明，她的角色是「顧問」，也常常陪同柯貝出席各種活動。

媒體也曾報導共和黨籍國會議員勒梅爾（Bruno LeMaire）雇用妻子鮑琳．勒梅爾（Pauline Le Maire）為助理，當時兩夫妻的友人解釋，她負責「更新勒梅爾的官方網站和準備部落格發文」。1060125

(中央社)