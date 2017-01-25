滴滴上海將取消加價叫車功能 平息民怨

我要評比

大陸民眾近來抱怨叫計程車太困難，必須透過軟體加錢「競價」後，計程車司機才會接單。叫車平台滴滴出行在被約談後表示，最快2月1日將在上海取消計程車調度費功能。

中國大陸雖然將Uber模式的網路叫車合法化，但叫車反而越來越貴跟困難。日前一篇抱怨大陸最大網約車平台滴滴的文章在社群網路上被廣泛轉載。

文章中說，好幾輛空計程車經過都不肯停，作者用手機軟體加了人民幣15元的「調度費」後，軟體通知了600輛車，卻沒有一輛表示要接單。

這些計程車司機可以透過平台看到乘客們願意加多少錢，再決定是否接單，乘客則形同在訊息不對稱的情況下與其他人「競價」叫車。這篇文章作者說，「我懷念過去沒有叫車軟體時的上海」。

新民晚報報導，滴滴23日發布聲明，即日起在大陸全國範圍內階段性取消計程車「建議調度費」功能，不過仍會保留用戶「主動給予調度費」的功能。

隔天，上海市交通委緊急約談，要求滴滴必須在兩天內取消所有的調度費功能，包括用戶主動給予調度費一項。

滴滴25日表示，由於app變更和上架需要時間，現在正緊急修改產品，預計最快2月1日會在上海取消所有的計程車調度費功能。

北京青年報報導，滴滴方面對於「打車難」的解釋是，年節將至，很多司機都回家了，供不應求; 此外，北京和上海對這類網約車的規定很嚴，必須是當地車牌和有當地戶口的司機才能上路，使得合法網約車不足。

而許多網約車司機則表示，滴滴平台的補貼幾乎都取消得差不多了，沒有多餘誘因的情況下，越來越不想開車賺錢。1060125

(中央社)