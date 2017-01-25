捐血捐愛 警犯罪預防宣導
為了加強春節期間防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局犯罪預防宣導團與議員游輝宂服務處結合新北市生活成長教育協會、新北市168福佑成長協會、雙和國際青年商會、新北市坪新獅子會，共同舉辦捐血及預防犯罪宣導活動，議員游輝宂服務處號召500人響應活動。
中和警分局發送「雞年春聯、紅包袋」、「正妹女警月曆」及等多種宣導品引民眾，並與現場民眾互動，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害，執行防竊（扒）、防搶、反詐騙預防犯罪宣導，鼓勵民眾向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。
中和警分局長陳銘宗表示，春節期間為106年1月19日至2月2日，為期15天，警察工作無假期，為使宣導活動更貼近民眾，由警察主動步入民眾生活圈，讓宣導無距離，讓民眾能歡樂過好年，共同創造美好新北市生活。
(中時)
關鍵字：犯罪預防宣導
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