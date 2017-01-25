高雄市衛生局 驚傳公務員墜樓身亡
年關難過！高雄市衛生局大樓今晚6點30分左右，驚傳一名公務員墜樓身亡，據悉這名年約40歲郭姓男子，去年11月甫到衛生局報到，未料今晚突然破壞安全措施開窗，從高樓跳樓輕生當場斃命，直到同仁從側門經過才撞見，目前檢警封鎖現場採證，著手調查釐清死亡原因。
經側面了解，這名郭姓男子去年11月才到衛生局報到，差勤表現正常，未有異狀，但今晚卻從位在苓雅區的衛生局大樓跳樓輕生，令人費解。太太接獲通知到場，無法接受噩耗，哭到近乎癱軟。
據悉，當時郭姓男子是破壞安全措施後，打開門窗輕生，警報器大響驚動警衛，但被發現時為時已晚。郭男最後墜落在衛生局廁門口，有同仁經過驚見，差點昏厥，回神後趕緊通報警消到場處理。
衛生局長黃志中指出，由於事發突然，為體諒家屬心情，不便多做回應，目前已緊急啟動關懷機制，包含遺族家屬的陪伴，跟二等親屬的支持陪伴，將視遺族需求給予支持與資源。
(中時)
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