翡翠水庫蓄水率八成七　今年5月底前供水無虞

翡翠水庫今（25日）上午8時水位165.14公尺，有效蓄水量2億9150萬立方公尺，蓄水率8成7。（葉書宏翻攝）

翡翠水庫今（25日）上午8時水位165.14公尺，有效蓄水量2億9150萬立方公尺，蓄水率8成7，評估大臺北地區至今年5月底前民生用水無虞。

臺北翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫集水區自去年12月至今年元月份降雨量238.4毫米，僅達歷年平均雨量之56％，但在翡管局審慎操作調控水量下，至今日上午8時，水庫水位為165.14公尺，較歷年同期平均水位162.51公尺高2.63公尺；有效蓄水量達2億9150萬立方公尺，較歷年同期平均蓄水量多2240萬立方公尺，蓄水率87％。

目前水庫蓄水量不僅可充分供應臺北地區民眾用水，亦可支援新北市板新地區用水。依據中央氣象局未來氣象預報資料及大臺北地區用水需求，評估今年5月底前大臺北地區民生用水無虞。

翡管局長謝政道指出，回顧過去一年，在供水方面，全年皆能滿足大臺北地區用水需求；在水質維護方面，根據翡翠水庫105年1月至12月水質檢測結果，翡翠水庫全年平均卡爾森優養指數(CTSI)為39.68屬貧養等級的優良水質，顯示水庫集水區污染防治管控成效良好，提供市民優質的飲用水水源；在水力發電方面，翡翠發電廠發電度數亦高達2.63億度，較歷年平均2.20億度多出4,300萬度，充分有效利用水資源並提供潔淨的綠色電能。

在水庫庫容維護上，依據105年淤積調查報告，翡翠水庫105年淤積量僅53.3萬立方公尺，不僅遠低於水庫設計時推估北勢溪輸沙量113.6萬立方公尺，亦低於水庫歷年平均淤積量79.9萬立方公尺，顯示集水區水土保持良好，大幅延長翡翠水庫壽命。

謝政道進一步說明，展望新的一年，翡管局將以「大壩安全」、「不缺水」、「水質佳」及「淤積少」四大使命為施政主軸，持續精進水庫運轉管理作業，達成優質永續水庫之施政目標，不僅讓我們這一代喝到翡翠好水，也要讓世世代代子孫均能享有翡翠水庫質優量足的水源。

目前翡翠水庫雖然水情平穩，但基於「有水當思無水之苦」理念，翡管局仍籲請市民養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。

(中時)