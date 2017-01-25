WHO秘書長之爭 5月投票取代陳馮富珍

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世界衛生組織（WHO）今天預計推舉3名人選角逐秘書長職位，3人接著在193個會員國間爭取支持，於5月投票選出新秘書長，取代現任的陳馮富珍。

法新社報導，世界衛生組織可能是聯合國最具影響力的機構，協調回應如伊波拉和茲卡病毒等大流行病，也為各國健保系統設立標準，包括先進西方國家。

世衛執行委員會今天面談現有的5名候選人，將淘汰2人，留下3人，交由會員國5月投票決定。

美國哈佛大學全球衛生研究院負責人傑哈（AshishJha）告訴法新社：「這是個非常重要的選舉...對WHO真的是場攸關存在的危機。」傑哈2015年參與撰寫報告，呼籲WHO進行全面性改革。

現任秘書長陳馮富珍自2006年起帶領WHO，她在任期間蒙受透明度和負責任程度不足等指控。

目前5名候選人包括衣索比亞外長亞德哈農（Tedros Adhanom），他是知名瘧疾研究人員，也曾任衛生部長，爭取成為第一個帶領WHO的非洲人，獲非洲聯盟支持。

另外是法國前衛生部長杜斯特布拉吉（Philippe Douste-Blazy）、英國的公衛專家納巴羅（David Nabarro）、前巴基斯坦衛生部長尼西塔（Sania Nishtar）。

以及義大利的布斯翠歐（Flavia Bustreo），她是WHO副秘書長，主管家庭及婦女和孩童健康，與尼西塔同為女性候選人。（譯者：中央社羅苑韶）1060125

(中央社)