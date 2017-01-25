福建營改增試點逾半年 減稅51.76億元人民幣

我要評比

大陸媒體報導，福建省政府統計，該省營改增試點工作上路半年多以來，試點的建築、金融、房地產、生活服務等4大行業，總計淨減稅達51.76億元人民幣（下同），稅負下降13.2％。其中稅負下降最多的為生活服務業，總計減稅22.66億元，有不少小微企業因此受益。

(工商)