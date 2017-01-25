寒冬送暖 新北市工業會獻愛
新北市工業會理事長吳春明鑑於經濟景氣不佳，各個弱勢團體普遍募款不易，基於「人溺己溺，人飢己飢」的胸懷，特與監事會召集人簡幸官共同發起寒冬送暖「愛心關懷」，展現企業關懷社會責任的活動，獲得理監事們熱烈響應，紛紛捐款贊助，共捐款新台幣伍拾玖萬伍仟元。
吳春明既全體理監事專車前往新北市政府社會局委託財團法人中華民國唐氏症基金會所辦理之新北市愛樂發展中心、財團法人新北市私立台灣天主教安老院、財團法人創世社會福利基金會附設新北市私立板橋創世清寒植物人安養院慰問。
此一溫暖而有意義活動，除了捐助每個單位慰問金新台幣壹拾萬元外，另針對每個單位特殊需求捐助物品一批，包括洗衣粉、沐浴精、除溼機、特製輪椅、紙尿布等等。
理事長吳春明表示，在這寒冷的歲末，我們全體理監事感於社會上仍有許多弱勢同胞需要愛心關懷，工業會僅以棉薄之力表示關懷之意，借此拋磚引玉來呼籲社會各界一起來關心，讓生活在陰暗社會角落的朋友，過一個溫暖無缺充滿愛心的年。
(中時)
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