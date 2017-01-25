當年挺扁遭死亡威脅 李遠哲證實是田弘茂

前中研院長李遠哲。（報系資料照片，陳怡誠攝）

前中研院長李遠哲去年在新書《李遠哲傳》中爆料，指2000年總統大選他表態支持陳水扁，曾遭一位支持蕭萬長的人士警告，如果他不保持中立，難保不會發生「殺光一家人」的威脅。李遠哲今天證實，威脅他的人，就是現任海基會會長田弘茂。

李遠哲去年沒有點名威脅他的人是誰，可是政壇都直指田弘茂。李遠哲今天接受三立《新台灣加油》節目專訪時，主持人廖筱君提問，「就是田弘茂先生？…」李遠哲回答，「其實是他」。

田弘茂接受媒體訪問時表示，絕無此事，對李遠哲的說法不評論。

(中時電子報)