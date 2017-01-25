日媒：陽岱鋼確定辭退經典賽

據日媒報導，陽岱鋼已透過巨人球團，表示將辭退經典賽。(本報資料照)

日媒《NHK》晚間報導，表示陽岱鋼已辭退經典賽。(截自NHK)

經典賽(WBC)開幕在即，中華隊也於近期公布28人名單，名列其中、甫轉戰讀賣巨人的陽岱鋼參賽與否，一直備受關注，在25日稍早傳出他將辭退的消息後，日媒《NHK》晚間報導，陽岱鋼與球團討論後，將辭退經典賽。

適逢轉隊第一年、去年8月肋骨又骨折，受到巨人高度期待的陽岱鋼，不如過往爽快答應，日前談到這個問題時就表示，「得和球團慎重討論。」在球團放行意願不高的情況下，報導指出，他已接受球團意見，表示將全力備戰新球季，不參與此次大賽。

日媒《時事通信》同時也發出這項消息，儘管巨人尚未證實，不過中華隊很可能得在沒有陽岱鋼的情況下，征戰3月的經典賽，中華隊陣容中僅剩5名旅外選手，也再次寫下歷年新低紀錄；若陽岱鋼確定辭退，目前外傳可能由統一獅外野手羅國龍遞補空缺。

(中時電子報)