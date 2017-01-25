童仲彥打女人 前主播張宇譙「廢物」

童仲彥家暴，前美女主播張宇譙廢物。(取自臉書)

張宇臉書發文。(取自臉書)

台北市議員童仲彥被妻子李秀環痛訴，相識6年以來至少被打50次以上，更曝光自己被打得鼻青臉腫豬頭照，證明有圖有真相，之後更爆出童仲彥前妻也疑因遭到家暴離婚，讓前主播張宇不禁在臉書開譙童仲彥「廢物」。

李秀環今晚上《54新觀點》還原長期遭童仲彥家暴的情況，爆料每次被打完，童仲彥都會希望她遮掩傷口，別讓其他人發現，也坦言自己雙親都知道女兒被打，只是不知道有這麼頻繁，也自覺很對不起父母。

對於童仲彥家暴，前美女主播張宇直接在臉書上寫下「回家打女人的就是廢物啊（呵欠）」，獲網友一面倒支持「正確無誤」、「別污辱了廢物」。

(中時電子報)