高巿警聯合慰問送溫情 港都平安過好年

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

針對春節期間協勤人員，高巿警25日辦理聯合慰問。(高巿警提供)

高雄市政府及市議會為表達春節期間，對各級執勤員警、憲兵、義警、民防、義交、義刑、守望相助隊及志工等人員工作辛勞，25日由市長陳菊、副市長許立明與市議會議長康裕成等人分別率同警察局長陳家欽等幹部，攜帶水果及應景禮盒前往左營、楠梓、三民一、三民二、與小港等警分局慰勉勤務人員。

市政府對於這些熱愛鄉里的社區「夜間守護神」，表達最誠摯的謝意與敬意，並提醒大家協勤時如遇寒流來襲時要加穿衣服保暖外，執勤時若發現可疑人事物，應立即通報轄區警方，以確保自身安全，展現出與社區民眾，如同一家人的和樂融融。

(中時)