福原愛江宏傑愛相隨 何時回體壇思考中

我要評比

日本桌球天后福原愛去年9月嫁給台灣桌球王子江宏傑後，動向備受各界關注，今天夫婦兩人訪問愛媛縣受到熱烈歡迎，福原愛被問到何時重返體壇時表示，「還在思考中。」

不過，對於福原愛的婚後生涯規劃，「Sponichi Annex」今天報導，自從里約奧運後處於休養狀態的福原愛重返體壇之路的關鍵字就是「生小孩」。報導引述相關人士消息透露，福原愛考慮生完小孩再打球，不過目前她沒對外界透露是否已懷孕。

報導說，如果福原愛要爭取成為2020年東京奧運國家代表隊成員，必須要看2019年世界排名，所以2018年初開始，如果福原愛沒好好「動」的話，可能很難爭取到國家代表隊資格。

福原愛與江宏傑今天訪問愛媛縣政府，受到愛媛縣知事中村時廣等縣府職員鼓掌熱烈歡迎。

福原愛與中村針對桌球、愛媛縣與台灣之間的交流等議題進行意見交換，相談甚歡。福原愛表示，睽違許久來到愛媛，感到很高興，午餐還吃了鯛魚飯，真的很好吃。

福原愛和江宏傑贈送中村她簽名的奧運制服及桌球球拍。中村請夫婦倆人吃愛媛縣的特產蜜柑，並贈送愛媛縣吉祥物橘子狗(mikyan)。

日媒報導，福原愛與江宏傑今天還到愛媛銀行所開設的小學生桌球教室（愛媛縣松山市）參觀，倆人展現雙打球技。受到福原愛稱讚的小學童很高興地說，希望自己有一天能像福原愛那麼會打桌球。

福原愛今天被問到何時重返體壇時說，「還在思考中」；中村則鼓勵她說，「請加油」。

福原愛昨天在東京接受東京國際珠寶展「最佳珠寶佩戴者」獎特別獎，受到多家體育報、電子媒體報導。1060125

(中央社)