福原愛江宏傑愛相隨 何時回體壇思考中
日本桌球天后福原愛去年9月嫁給台灣桌球王子江宏傑後，動向備受各界關注，今天夫婦兩人訪問愛媛縣受到熱烈歡迎，福原愛被問到何時重返體壇時表示，「還在思考中。」
不過，對於福原愛的婚後生涯規劃，「Sponichi Annex」今天報導，自從里約奧運後處於休養狀態的福原愛重返體壇之路的關鍵字就是「生小孩」。報導引述相關人士消息透露，福原愛考慮生完小孩再打球，不過目前她沒對外界透露是否已懷孕。
報導說，如果福原愛要爭取成為2020年東京奧運國家代表隊成員，必須要看2019年世界排名，所以2018年初開始，如果福原愛沒好好「動」的話，可能很難爭取到國家代表隊資格。
福原愛與江宏傑今天訪問愛媛縣政府，受到愛媛縣知事中村時廣等縣府職員鼓掌熱烈歡迎。
福原愛與中村針對桌球、愛媛縣與台灣之間的交流等議題進行意見交換，相談甚歡。福原愛表示，睽違許久來到愛媛，感到很高興，午餐還吃了鯛魚飯，真的很好吃。
福原愛和江宏傑贈送中村她簽名的奧運制服及桌球球拍。中村請夫婦倆人吃愛媛縣的特產蜜柑，並贈送愛媛縣吉祥物橘子狗(mikyan)。
日媒報導，福原愛與江宏傑今天還到愛媛銀行所開設的小學生桌球教室（愛媛縣松山市）參觀，倆人展現雙打球技。受到福原愛稱讚的小學童很高興地說，希望自己有一天能像福原愛那麼會打桌球。
福原愛今天被問到何時重返體壇時說，「還在思考中」；中村則鼓勵她說，「請加油」。
福原愛昨天在東京接受東京國際珠寶展「最佳珠寶佩戴者」獎特別獎，受到多家體育報、電子媒體報導。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。