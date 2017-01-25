美媒民調：多數民眾支持川普就職演說

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美國媒體今天公布民調顯示，即使主流輿論批評總統川普的就職演說內容民粹與黑暗，但多數美國民眾認同「美國優先」與「購買美國貨，聘用美國人」等施政宣示。

立場較為中立的美國政治網路媒體POLITICO和民調機構Morning Consult，公布20至22日川普就職演說後，向全美1922名已登記選民，當中有1762人看過或聽過演說內容所做的民調顯示，多數美國民眾認同川普「美國優先」的演講。

調查指出，看過或聽過川普演說的49%的受訪者認為，內容極佳與不錯，39%指一般和糟糕。65%的整體受訪者認同川普「美國優先」的主題，61%同意「購買美國貨，聘用美國人」的口號。

川普就職隔日，美國城市湧現抗議人潮，自由派主流媒體紐約時報（NYT）、華盛頓郵報（Washington Post）與有線電視新聞網（CNN）均批評川普演說內容黑暗民粹，近乎羞辱前任總統，是講給支持者聽的。

POLITICO與Morning Consult民調顯示，美國社會有異於自由派媒體的不同意見。51%的受訪者認為川普演說具樂觀性，46%指聽來像個總統，44%指帶來啟發。

美國媒體立場鮮明，總統競選期間的報導與民調失準成為話題，這份民調也引起共和黨支持者意見比重過高的疑慮。

POLITICO指出，調查樣本雖較過去調查中的共和黨支持者比重是高了一點，但整體樣本比例仍偏向民主黨支持者，也就是民主黨人比較願意表達意見。

調查也反應美國社會對川普政策的綜合性意見。移民政策上，72%支持遣返有犯罪紀錄的非法移民，68%同意符合資格的非法移民可以留在美國。

36%認為歐巴馬健保必須打掉重建或翻修。33%認為應全部撤銷，以新方案取代。32%認為應部分撤銷，但23%認為應全部撤銷，無須再提新方案。1060125

(中央社)