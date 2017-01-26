童仲彥妻忍6年家暴 節目吐「不再隱忍之因」

李秀環遭家暴6年，節目吐不再隱忍丈夫之因。(取自臉書、網路)

童仲彥遭妻子李秀環控訴長期家暴，還疑似外遇服務處主任「殯葬公主」邱惠美。李秀環昨（25日）上節目《54新觀點》親自還原遭丈夫家暴狀況，更透露為何會在隱忍家暴6年之後，直到此刻才揭開丈夫惡行的原因。

李秀環在節目上透露6年來受到童仲彥家暴，自己父母與婆婆都知道，表示6年多來對童仲彥大大小小的打，都從來沒有對其他人說過，選擇今天才說，是因為覺得不能再讓童仲彥說謊下去了。

李秀環更表示童仲彥在記者會上回應家暴照片「哪有可能，這些照片連我都沒看過，記憶中是爭吵不斷」，讓她相當詫異，驚訝丈夫竟能對媒體如此說謊，還透露婆婆也看過家暴照片，還說「這些連我都不敢看」。

另外，李秀環也喊冤先前遭週刊爆料有小王，澄清與西裝男只是生意上的夥伴，對方是做肥料生意，會到她住處也是為了談生意，豈料還沒談成，就被爆出這樣的關係，讓她相當無奈。

(中時電子報)