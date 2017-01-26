童仲彥妻忍6年家暴 節目吐「不再隱忍之因」
童仲彥遭妻子李秀環控訴長期家暴，還疑似外遇服務處主任「殯葬公主」邱惠美。李秀環昨（25日）上節目《54新觀點》親自還原遭丈夫家暴狀況，更透露為何會在隱忍家暴6年之後，直到此刻才揭開丈夫惡行的原因。
李秀環在節目上透露6年來受到童仲彥家暴，自己父母與婆婆都知道，表示6年多來對童仲彥大大小小的打，都從來沒有對其他人說過，選擇今天才說，是因為覺得不能再讓童仲彥說謊下去了。
李秀環更表示童仲彥在記者會上回應家暴照片「哪有可能，這些照片連我都沒看過，記憶中是爭吵不斷」，讓她相當詫異，驚訝丈夫竟能對媒體如此說謊，還透露婆婆也看過家暴照片，還說「這些連我都不敢看」。
另外，李秀環也喊冤先前遭週刊爆料有小王，澄清與西裝男只是生意上的夥伴，對方是做肥料生意，會到她住處也是為了談生意，豈料還沒談成，就被爆出這樣的關係，讓她相當無奈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。