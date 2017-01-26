年節將至 中和區公所送獨居長者年菜

中和區公所由社會課課長陳瓊瑤帶領本所志工團隊至送餐長輩家中致贈獨居長者應景年菜。（葉書宏翻攝）

隨著年關將近，為讓許多獨居長輩，在除夕夜享用豐盛的佳餚及過年氣氛，中和區公所由社會課課長陳瓊瑤帶領本所志工團隊至送餐長輩家中致贈獨居長者應景年菜。

中和區公所指出，雙和醫院提供之冷凍調理飯、調理麵(含烏龍麵、義大利麵)、奶皇包子、橘子、柳丁外，更結合了民間團體北二區澤芳國際同濟會贊助獅子頭一盒(含白菜豆腐皮)、紅燒蘿蔔一盒、刈菜雞一盒、八寶菜、慈母心等年菜(另也準備吃素長輩素食—蓮花菇蒸豆腐、紅燒蘿蔔一盒、八寶菜、麻油猴頭菇、慈母心)，讓更多長輩在農曆新年前夕，感受濃郁的愛與關懷過個好年。

(中時)