新光三越春節加碼送名車 5天送8台
新光三越春節前再加碼，「金雞卡利high」活動重金推出價值114萬元的Mini ONE，1月28日至2月1日初一至初五天天送1台，一口氣送5台，加上初一福袋最大獎的3台車，包括台北義新天地超過128萬元的福斯Volkswagen Beetle 1.4 TSI R-Line車款、台中中港店62.9萬元的三菱COLT PLUS智慧勁化版汽車、台北南西店價值近55萬元的Nissan new march傳奇版車款，春節期間一共送出8台車，總值超過800萬元，破全台百貨紀錄！
即日起至2月19日結合15大指定銀行推出的「金雞卡利high」4、5、6%超高禮券購物回饋，單卡同卡號刷卡累滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿20萬回饋6％電子贈品禮券；26日前還有限期6天的「千萬紅包送乎利—貴賓卡1點就送100元」活動。
第二波再加碼貴賓卡友春節連續5天都可抽百萬汽車，活動期間憑全台分店不限金額發票加貴賓卡點數，每扣20點可獲1次抽獎機會，扣40點2次，依此類推，春節試手氣，點數愈多中獎機率愈大，此外還有價值超過14.9萬元的鎮金店Just Gold如意雞祥純金擺件、PHILPS淨膚儀、ESTEE LAUDER特潤修護60天極效安瓶、OSIM 3D巧摩枕、IMAGER易眠枕等超過百項商品可抽。
另，1月28日至2月1日初一至初五同步有「點點新春2倍送」活動，全館過貴賓卡消費滿2000元，享會員點數2倍送，滿2000元送40點、滿2100元送42點，以此類推，每人每日最高上限3萬點。等於天天持貴賓卡累點還可再參加百萬名車抽獎，好康加倍。
(中時)
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