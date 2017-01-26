東南科技大學體驗營網路管理教育向下扎根

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東南科技大學數位遊戲設計系與思科網路學會合作舉辦「2017網路管理體驗營」。（葉書宏翻攝）

東南科技大學數位遊戲設計系為協助高中職師生探索網路管理專業技能，與思科網路學會合作舉辦「2017網路管理體驗營」，利用實作來讓高中職師生了解思科網路學會的雲移物智網安內容，讓學生可以從中找到興趣，建立學習自信心。

東南科技大學數位遊戲設計系時維寧主任表示，東南科技大學於民國82年建置台灣第一個廣域網路，具備超過二十年廣域網路應用經驗，而數位遊戲設計系更以網路管理與互動媒體為特色，有完善的網路管理實驗室與互動媒體實驗室，以進行網路管理與互動媒體教學及實驗研究。

思科公共事務部資深經理張長青提到，作為全球最大課堂，思科將有效的課堂學習與創新的基於雲技術的課程、網路與物聯網環境虛擬模擬器教學工具Cisco Packet Tracer相結合，致力於把學生培養成為與市場需求接軌的資訊技術專才或能跨科技領域的π型人才。

此次體驗營共有8所學校35位高中職師生報名參加，參加的學校包括三重商工、大安高工、中華高中、松山工農、南港高工、智光商工、新北高工、鶯歌工商。其中引起高中職師生最大興趣的就是使用Virtual Activity Desktop軟體來模擬電腦組裝以及使用Cisco Packet Tracer軟體模擬在家中如何利用網路設備及單板電腦(例如Raspberry pi)來控制燈泡、電風扇及咖啡機的開關。

智光商工資訊科學生顏慈得表示，這個體驗營活動內容有深度且生動有趣。大安高工資訊科主任王敏男表示，從這次體驗營學習到許多萬物互聯時代的教學設計，回到學校可以充分運用到教學上。

(中時)