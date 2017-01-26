清淨家園總動員 除舊迎春好生機
新北市中和區公所為迎接農曆春節並配合新北市106年度國家清潔週執行計畫，積極協調鄰近機關合作，與中和分局、衛生所及清潔隊共同派員於辦公廳舍鄰近周圍50公尺內環境大掃除。
區長柯慶忠率領全體同仁環境大掃除，為塑造優質工作氛圍，提供鄉親乾淨的洽公場所而努力，並藉此宣導提前居家整潔工作，以嶄新的環境和純靜的心靈擁抱新年度。
中和區公所表示，創造清爽工作環境，能提高全員工作士氣及效率。預期可整頓居家週遭環境，降低登革熱病媒蚊密度數，維護環境衛生，以提升生活品質，整潔的市容不是夢，以愉悅的心情迎接美好的新年！
另外，春節期間清潔維護工作不打折，1月28日(農曆初一)至1月30日(農曆初三)清潔隊停止沿線收運垃圾，但中和區仍設有9處垃圾定點收運服務，並加強本區觀光景點及主要道路查核工作。大型廢棄家具清運採電話預約(2248-0889)，即日起受理預約登記至106年1月19日止；1月20日至27日僅受理預約農曆年後大型家具清運。
(中時)
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