「宏全盃包材設計創意競賽」東南科大展現「杯中風景」
東南科大創意產品設計系學生所組成的團隊參加「宏全盃包材設計創意競賽」中，榮獲佳作獎，豐碩的參賽成績，再添亮點。
競賽分成「創意造型類組」，及「功能應用類組」，由東南科大創意產品設計系創設三乙于紹軒、創設一乙簡碩亨、陳姿樺與鄭郡妮同學所組成的C.T.F團隊，係以「杯中風景」主題創作，入圍「創意造型類組」決賽，並從九十幾組參賽隊伍中脫穎而出，獲得佳作獎的肯定。
「杯中風景」作品的設計動機，著眼於隨著3C產品的發達，習當低頭族的人們，常錯失身邊許多美好事物，所以藉觀察飲料添加奶精的靈感，鋪陳出以風景為造型設計的創意，讓使用者在調和飲品的同時，可同時欣賞觸動人心的「杯中風景」。
榮獲佳作獎的該系團隊，也因此受邀參觀宏全國際股份有限公司。藉由參與比賽，與受邀參訪的過程，學生們增加了對飲料包材安全與製程的認識，也對這些新一代設計者未來從事外觀設計，極有助益。
企業透過舉辦競賽，可協助同學了解企業發掘台灣年輕設計人才的方向，並提供年輕設計人才發揮的舞台；而設計人才則藉以深化專業學習，與產業思維的連結，堪稱是一次成功的產學互利典範。
(中時)
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