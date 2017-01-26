牙買加「閃電」波特 奧運金牌被追回

牙買加「閃電」波特，原在3屆奧運奪下9金，但因為北京奧運男子400接力的隊友使用禁藥，讓波特奧運金牌被追回1面。（美聯社資料照）

牙買加「閃電」波特，在奧運的9金神話確定破滅了。國際奧林匹克委員會(IOC)稍早表示，取消牙買加男子隊在2008年北京奧運400公尺接力賽金牌，原因是接力隊成員之一的卡特(Nesta Carter)被查出服用禁藥。這連帶波特也少了一面奧運金牌。

(中時電子報)