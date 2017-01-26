選舉詐欺？ 川普將下令調查
美國總統川普今天宣布，他將下令對這次大選期間的選舉詐欺展開調查。
川普當地時間周三上午在推特上推文稱，將要求一個重大的調查來打擊選舉詐欺，相關措施將涉及在超過一個以上的州登記成為選民的人士，「包括違法投票的人，甚至是以死人名義(其中有很多人甚至死了很久)去登記投票的人。」
川普更預告，會根據調查的結果來強化選舉程序。
在去年美國總統大選期間，作為共和黨籍的總統候選人，川普便一再質疑有選舉舞弊，多次抨擊有幽靈選民，不過他並未提供實際證據，而全美各地的選務單位也紛紛表態自清。
儘管川普最終當選總統，入主白宮的他對這個問題還是堅持要查個水落石出。昨天有媒體報導，川普日前在共和黨人的餐會上再次指出，他相信他的普選票之所以落後對手希拉蕊，是被300-500萬的「幽靈票」所害的，顯然對於普選票不如希拉蕊仍耿耿於懷。
對此白宮昨天在回應記者詢問時，並未就選舉舞弊問題提供證據，而是強調「總統相信他所相信的」來回答記者。川普隨即今天推文，表示要對事件查個清楚。
(中時電子報)
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