高市議長康裕成 為三民二分局波麗士打氣

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高市議長康裕成晚間特地到三民二分局為同仁打氣。（柯宗緯翻攝）

高市議長康裕成肯定三民二警方執勤用心，特地前來慰問。（柯宗緯翻攝）

高市議長康裕成（左）特地頒贈慰問金，由三民二分局代理分局長陳德源（右）代表授頒。（柯宗緯翻攝）

高市議長康裕成晚間特地到三民二分局為同仁打氣。（柯宗緯翻攝）

春節前夕，高雄市議長康裕成昨（25）日晚間7點20分，特地慰問第一線、堅守崗位的警察、義警民防、志工姐妹們以及巡守隊。高雄市政府警察局副局長宋孔慨率領三民二代理分局長陳德源，警友會主任暨各級同仁們，熱烈歡迎康議長到訪。

首先，在熱烈掌聲中，康議長上台致詞慰勉大家辛勞，她感謝這群默默且無私奉獻社會的英雄外，亦期許能透過親自鼓舞的方式，達到提升三民二分局各級幹部及協勤同仁們的士氣，雖戶外溫度偏低，但現場充滿暖意，眾人並與議長合影紀念。

志工大姐特地以一束鮮花感謝康議長的蒞臨及關愛，康議長也特地頒贈慰問水果、慰問金，由三民二分局代理分局長陳德源代表授頒。

康議長表示，三民第二分局在這次加強春節期間安全維護工作上，警察同仁們不分日夜辛勞地執勤，同仁應充分休息補足體力，才有足夠精神，順利維持轄內「治安平穩、交通順暢、服務熱心」。

康議長接續前往三民第二分局轄內寶慶里、本揚里及本元里等處慰訪平時認真的巡守隊同仁，宋副局長及代理陳分局長亦全程陪同參與，議長親切地與大家話家常，使得晚間原本寒冷的氣溫，頓時注入了一股溫暖的力量，場面相當溫馨。

(中時)