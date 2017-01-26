巴西爆發近14年來最嚴重黃熱病疫情
巴西正在經歷近14年來爆發最嚴重的黃熱病疫情。至昨天為止，全國已證實70起病例，40人死亡，其中21人在去年12月中出現初期症狀。
在此之前，巴西爆發最嚴重的黃熱病疫情是在2003年，當時證實64名黃熱病患者，疫情擴散至米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州至少20個城市。
除了已證實病例外，目前巴西還有364起疑似黃熱病例，包括49起死亡案例。
今年巴西爆發的黃熱病疫情，全國至少60個城市記錄疑似感染黃熱病患者。除了米納斯吉拉斯外，史匹瑞杜桑多（Espirito Santo）、巴伊亞（Bahia）和聖保羅亦有通報案例。
巴西傳染病專家西奎拉（Andre Siqueira）表示，毫無疑問，這次巴西爆發的黃熱病疫情擴散範圍更廣，受感染人數更多，因為同時存在許多可疑因素，包括砍伐森林和氣候變遷，有利叢林型黃熱病的病媒蚊繁衍。
巴西衛生部長巴羅士（Ricardo Barros）昨天接受「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）專訪指出，政府也在分析米納斯吉拉斯州爆發黃熱病疫情，可能與2015年山城瑪麗安娜（Mariana）礦區水壩決堤，破壞淡水河（Rio Doce）生態平衡有關的假設。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。