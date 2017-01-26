研究：大腦形狀跟人格有關

根據最新國外研究，大腦形狀與人格息息相關，「神經質」人格，較情緒多變的人，大腦皮質較厚，而被歸類為「開放性」人格者，其大腦皮質較薄。(圖片取自達志影像)

原來人類的大腦形狀可能與人格有關？根據最新國外研究，大腦形狀與人格息息相關，「神經質」人格，較情緒多變的人，大腦皮質較厚，而被歸類為「開放性」人格者，其大腦皮質較薄。專家表示，人類大腦形狀可提供行為舉止，以及發生心理健康失調風險高低的線索。

研究團隊針對逾5百名年齡在22至36歲間的受試者進行研究，觀察其大腦皮質的厚度、分布區域及摺疊情況。研究聚焦在不同受測者皮質的厚度、表面積、皺摺數量，研究與其人格特質的關聯性。

根據人格心理學，心理學家列出人類五大人格特質：神經質型、外向性、開放性、和善性和嚴謹自律性。最後發現具有神經質人格的大腦皮層較厚、表面積較小，反之，外向的性格通常皮層較薄、表面積較大、皺摺較多。該份研究最後刊登於《社會認知與情感神經科學》（Social Cognitive and Affective Neuroscience）期刊。

研究共同作者瑞西利（Roberta Riccelli）表示這項研究讓5大人格模型與腦形明確連結，堪稱大腦的形狀可提供驚人線索，解釋言行，並改善人類對心理失調了解的重要一步。

不過，瑞西利也指出，目前研究尚無法解釋是腦形決定人格，還是人格影響腦形發展。

(中時電子報)