經典賽》大聯盟前投手陳用彩 將披大陸隊戰袍

經典賽3月開戰，大聯盟官網記者莫洛西(Jon Morosi)透露，中國大陸隊已成功徵召到前大聯盟投手陳用彩(Bruce Chen)。陳用彩是華裔巴拿馬人，2005年在金鶯隊投出13勝，2010年於皇家隊繳出12勝，大聯盟生涯82勝81敗、自責分率4.62。

(中時電子報)