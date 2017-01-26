川普拍板 美墨「長城」蓋定了
美國總統川普今天簽署行政命令，正式對美墨邊建築牆的競選政見拍板定案，這道美墨「長城」蓋定了。築牆費用最終將由誰買單？兩國仍各說各話，目前確定是先由美國納稅人墊付。
在眾所矚目下，川普今天在美國國土安全部簽署這項美墨邊境圍牆的行政命令，內容包括一系列加強邊境管制以及打擊非法移民的措施。除了興建高牆，川普也下令加強邊境巡邏、增加非法移民的遞解出境，取消「抓到又釋放」政策，同時也會尋求設法終結全美保護無證移民的「庇護城市」，例如凍結這些城市的聯邦撥款。
川普今天和副總統彭斯視察了聯邦國土安全部，並在那裏簽署了2項攸關邊境保護的行政命令。川普表示，美墨邊境的圍牆「工程將盡速展開」，而最初將由美國納稅人來支付這筆築牆的費用。
在實際的做法方面，川普會從聯邦官員當中投入大量人力組成築牆的專案組，並加強邊境巡邏人手並大舉提高對非法移民遞解出境的數量，這些工作將由國土安全部統籌執行。
川普上任後，讓全美各地的移民社區感到憂慮，擔心會導致非法移民家庭因為身分問題被迫分離。川普日前曾透過發言人表示，優先遞解出境的非法移民將是具有犯罪案底的人士，而非因為從小隨父母非法入境美國、在美國生活後受教育的「夢想者」無證人士。
川普曾在競選時承諾要在美墨邊境築起高牆，杜絕非法移民入境，對於興建圍牆的費用，川普則說會先由美國墊付，再向墨西哥政府請款，不過這個說法不被墨西哥政府接受，墨西哥總統就多次公開表明，墨西哥絕對不會付這筆龐大的築牆費用。
(中時電子報)
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