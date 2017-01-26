川普上任 川普飯店棄中國市場 將在美擴張

1月19日華盛頓特區的川普飯店外，一名警員正在戒備。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)正式上任後，其旗下飯店宣布將在未來他任期內主攻美國市場。原本該飯店預計進攻中國市場的計畫，在川普成總統後瓦解。

根據法新社(AFP)報導，川普飯店(Trump Hotels)發言人表示，該飯店的在美國看到大幅潛在成長機會，對其新的中價位飯店品牌Scion來說也是個佳機。其執行長Eric Danziger在會議中指出，全美有26個都會區但該飯店只進駐了其中5個，他認為川普飯店有機會在美國所有都會區立足。

原本川普飯店曾計畫進駐中國市場，但川普上任後抨擊所有外包公司，Danziger表示該飯店進入中國市場的計畫，基本上幾乎等於完全取消，並表示飯店所有品牌未來四到八年將主攻美國國內市場。

目前川普飯店在在夏威夷州、維吉尼亞州、芝加哥、紐約、拉斯維加斯、邁阿密和華盛頓特區都等共有8間旅館(在紐約有兩間)。Scion飯店預計將會開在較小的城市，第一間Scion飯店將在今年開幕。

(中時電子報)